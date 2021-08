Aryana Sayeed - Afghanischer Superstar flieht mit Militärflieger aus Kabul

Am Dienstag teilte die 36-jährige auf Instagram ein Bild von sich in einem Militärflieger, der offenbar Kabul verliess.

Am Dienstagabend konnte die afghanische Sängerin und TV-Moderatorin Aryana Sayeed offenbar aus Kabul flüchten. In einem Post, den die beliebte Entertainerin auf Instagram teilte, ist sie zusammen mit einem männlichen Begleiter in einem mit Menschen gefüllten Militärflieger zu sehen. Als Ortsmarkierung hat sie Doha angegeben. Von dort aus, will sie weiter in ihre Wahlheimat Istanbul reisen. Dem afghanischen Volk wünsche sie nun wenigstens ein Leben ohne Angst vor Selbstmordattentätern und Explosionen, schrieb zum Post.