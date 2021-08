Flucht vor Taliban - Afghanisches Fussballtalent (19) stirbt nach Sturz von US-Flugzeug

Die Bilder gingen um die Welt. Und sie schockierten. Hunderte verzweifelte Afghanen probierten, an Bord einer US-Militärmaschine zu gelangen, als diese anfangs dieser Woche vom Flughafen in Kabul abgehoben ist. Sie klammerten sich an das Flugzeug, um von den einmarschierenden Taliban zu flüchten. Kurze Zeit später kursierte ein Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das zeigt, wie zwei kleine schwarze Punkte vom Flugzeug fallen.

Grosse Anteilnahme in den Sozialen Medien

Laut den Sozialen Medien lebte der 19-Jährige in Kabul und war Schüler der Esteghlal High School, einer französisch-afghanischen Schule in der afghanischen Hauptstadt. Mit 16 Jahren spielte der Inter-Mailand-Fan in der Jugendfussballmannschaft Afghanistans. Seine Freunde posteten in den Sozialen Medien Trauerbotschaften. Einer schreibt: «Wir sind von Gott und wir kehren zu ihm zurück.»