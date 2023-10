Afghanistan: Asylgesuche wegen Afghaninnen sprunghaft angestiegen

1 / 4 Afghaninnen haben in der Schweiz seit Mitte Juli grundsätzlich Anrecht auf Asyl. Weiterhin wird jeder Fall einzeln geprüft. Boris Rössler/dpa Dies hat Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider entschieden. 20min/Matthias Spicher Dadurch stiegen die Asylgesuche im September sprunghaft an, wie das Staatssekretariat für Migration am Dienstag mitteilte. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Afghaninnen haben in der Schweiz seit Mitte Juli grundsätzlich Anrecht auf Asyl.

Bekannt wurde dies jedoch erst Mitte September.

Im September sind daraufhin die Asylgesuche stark gestiegen, wie der Bund mitteilt.

Afghaninnen haben in der Schweiz grundsätzlich Anrecht auf Asyl. Das führte im September zu einem deutlichen Anstieg der Asylgesuche, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mitteilt. 3966 Asylgesuche wurden im September eingereicht, das sind 965 Gesuche mehr als im Vormonat, was einem Anstieg von 32,2 Prozent entspricht. Einen deutlichen Anstieg gab es auch gegenüber September 2022, nämlich um 1285 Gesuche.

Hauptgrund für die Zunahme der Asylgesuche seien die Zweitgesuche von afghanischen Mädchen und Frauen, die sich bereits in der Schweiz befinden, teilt das SEM mit. Es handelt sich also in den meisten Fällen nicht um Asylgesuche neu Einreisender, sondern von Personen, die bereits in der Schweiz gelebt haben, etwa mit dem Status vorläufige Aufnahme. Von den 3966 Gesuchen im September entfielen rund 700 Gesuche auf Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit, die bereits seit längerem in der Schweiz leben und einen geregelten Aufenthalt in der Schweiz haben. Die Praxisänderung erlaubt ihnen, mit einem erneuten Asylgesuch den Flüchtlingsstatus zu beantragen.

Die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan habe sich seit der Machtübernahme der Taliban in vielen Lebensbereichen kontinuierlich verschlechtert, schreibt das SEM in der Mitteilung. Die zahlreichen Einschränkungen und auferlegten Verhaltensweisen hätten gravierende Auswirkungen auf ihre fundamentalen Menschenrechte und schränkten ihre Grundrechte massiv ein. Ihnen werde deshalb nach erfolgter Einzelfallprüfung in der Regel die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Die Schweiz folge damit wie andere europäische Staaten den Empfehlungen der Europäischen Asylagentur.