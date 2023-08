Taliban schliessen Frauen von Nationalpark in Afghanistan aus

Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nach dem Rückzug von US- und Nato-Soldaten 2021 Einschränkungen für Mädchen und Frauen verhängt.

Frauen in Afghanistan dürfen den Nationalpark Band-e-Amir nicht mehr besuchen.

Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nach dem Rückzug von US- und Nato-Soldaten 2021 Einschränkungen für Mädchen und Frauen verhängt.

In Afghanistan dürfen Frauen einen der beliebtesten Nationalparks nicht mehr besuchen.

Die regierenden Taliban in Afghanistan wollen Frauen am Besuch eines der beliebtesten Nationalparks des Landes hindern. Das Ministerium für Laster und Tugend der militant-islamistischen Taliban wirft Frauen vor, sie hätten bei Aufenthalten im Park Band-e-Amir in der zentralafghanischen Provinz Bamijan das islamische Kopftuch Hidschab nicht korrekt getragen.