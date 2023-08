Taliban lassen Frauen nicht ausreisen – nicht mal mit «Mahram»

Das unterstreicht auch der Fall, in dem 100 Afghaninnen Universitätsstipendien in Dubai erhielten.

Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nach dem Rückzug von US- und Nato-Soldaten 2021 grosse Einschränkungen für Mädchen und Frauen verhängt. Die Schliessung von Schönheitssalons oder das Verbot, den populären Nationalpark Band-e Haibat besuchen zu dürfen, sind noch die geringfügigsten. Mädchen dürfen nicht länger als in die sechste Klasse zur Schule gehen, junge Frauen nicht an die Uni – selbst wenn sie kurz vor dem Abschluss stehen.