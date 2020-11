Keine Chance Afrikanische «Fortnite»-Spieler fühlen sich benachteiligt

In Afrika ist es nahezu unmöglich, in Onlineturnieren gut abzuschneiden, da der Ping bis zu 300 ms hoch ist.

In Afrika ist die Verzögerung beim Spielen aber so hoch, dass dies nicht möglich ist.

Für jeden Gamer ist es ein Albtraum, einen hohen Ping – also eine grosse Verzögerung im Spiel – zu haben. So auch für afrikanische «Fortnite»-Spieler, welche mit einem Ping von bis zu 300 Millisekunden spielen müssen. Dadurch werden in «Fortnite» die Tasteneingaben nur verzögert ausgeführt. Auch das Gameplay läuft nicht mehr flüssig und stockt ständig. Epic Games hat auf der ganzen Welt Server verteilt, jedoch keinen in Afrika. Für talentierte Spieler ist dies ein grosses Problem, da sie so bei internationalen Turnieren nahezu chancenlos sind. Daher wandern viele Spieler aus, damit sie auf einem anderen Kontinent eine bessere Internetverbindung haben.