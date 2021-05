Untersuchung von Kadavern - Afrikanische Schweinepest kommt näher – Thurgau ergreift Massnahmen

Bis in die Schweiz ist die gefährliche Pest noch nicht eingedrungen, doch in Polen und Deutschland sind jeweils über 1000 Fälle bekannt.

In Deutschland und in Polen sind es jeweils schon über 1000 Fälle. Die Rede ist von Wildschweinen mit der für die Tiere sehr gefährlichen Afrikanischen Schweinepest (ASP). «Angesteckte Schweine und Wildschweine sterben meist innert weniger Tage», schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen der Schweiz. Hierzulande gibt es bisher noch keinen bekannten Fall, in Deutschland ist der Osten des Landes betroffen. Doch auch die Schweizer Behörden sind gewarnt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat deshalb ein Früherkennungsprogramm initialisiert, um Fälle möglichst schnell zu eruieren. In Luzern wurde auch schon der Ernstfall geprobt.