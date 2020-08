Offener Brief

Afroamerikaner fordern von Biden schwarze Vize-Präsidentin

Der Druck auf den designierten demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden wächst, bei der Nominierung seiner Running Mate auf eine nicht-weisse Frau zu setzen.

Ein offener Brief erhöht den Druck auf den designierten demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden vor der Bekanntgabe seiner Nominierung für das Amt der Vize-Präsidentin. In dem Schreiben fordern mehr als 100 prominente afroamerikanische Männer, Biden solle eine schwarze Frau als seine mögliche Stellvertreterin benennen. «Wenn Sie 2020 keine schwarze Frau auswählen, verlieren Sie die Wahl. Wir wollen nicht zwischen dem kleineren von zwei Übeln wählen und wir wollen nicht zwischen dem Teufel, den wir kennen und Teufel, den wir nicht kennen, stimmen, weil wir es satt haben, für Teufel zu stimmen – Punkt», heisst es in dem Schreiben, das am Montag im Medium «Atlanta Daily World» veröffentlicht wurde.