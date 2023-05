St. Gallen: Polizist bei Kontrolle verletzt

In Bazenheid versuchte ein Mann, in die Wohnung seines Nachbarn einzudringen.

Ein Anwohner von Bazenheid SG meldete am Montagabend, dass sein Nachbar versuche, in seine Wohnung einzudringen. Laut Kantonspolizei St. Gallen kontrollierte eine ausgerückte Patrouille den Mann, welcher im Zuge der Kontrolle tätlich wurde und dabei einen Polizisten verletzte .

Weitere Angriffe gegen die Polizei

Die Vorfälle von Aggressionen gegen Polizistinnen und Polizisten häuften sich in den letzten Tagen. Diesen Samstag erhielt die Polizei einen Anruf wegen angeblicher Ruhestörung in Benken SG. Vor Ort traf die Polizei lediglich den stark betrunkenen Anrufer an. Laut Polizei reagierte der Mann sehr aufbrausend, weshalb eine zweite Patrouille hinzugezogen wurde. Der Betrunkene schlug daraufhin einen Beamten und wurde in Polizeigewahrsam genommen.