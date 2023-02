Tapinoma nigerrimum: Aggressive Ameisen breiten sich in Winterthur aus

Die invasive Tapinoma-Ameise ist in Winterthur aufgetaucht. In Seen, im Dreieck zwischen Tösstalstrasse, Seenerstrasse und Hofwiesenstrasse, sei das Vorkommen der giftigen Insekten festgestellt worden, wie die Stadt Winterthur mitteilt. Diese Ameisen kommen ursprünglich aus dem mediterranen Raum und sind nördlich der Alpen nicht heimisch. Vermutlich seien sie über importierte Zier- und Gartenpflanzen eingeschleppt worden. Tapinoma nigerrimum nisten grundsätzlich in der Erde, können aber auch in Gebäude eindringen, stellenweise Nester in der Gebäudeisolation bilden und dabei die Isolation beschädigen.



Die kleinen Tiere verteidigen sich durch Bisse und kommen bisweilen in sehr grosser Anzahl vor. Darum sind sie für Menschen lästig und verdrängen einheimische Arten. «In der Schweiz gelten sie als invasiv. Da sie im Kanton Zürich erst selten vorkommen, ist eine frühzeitige Bekämpfung und Tilgung dieser Vorkommen und eine Verhinderung ihrer weiteren Ausbreitung wichtig. So können teure Folgeschäden verhindert werden», heisst es bei der Stadt weiter.