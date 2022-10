Kanton St. Gallen: Aggressive Bulldogge griff Briefträgerin an – Halter (32) muss Busse bezahlen 

Eine bereits mehrfach aktenkundige «Olde English Bulldogge» griff eine Briefträgerin an, als diese ihrer Arbeit nachgehen wollte und biss sie in den Oberarm. Der Hundehalter wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

Der 32-jährige Hundehalter liess seinen Hund unbeaufsichtigt, obwohl es bereits zu früheren Vorfällen mit dem Tier kam.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verurteilte den Mann per Strafbefehl zu einer Busse.

Ein 32-jähriger Hundehalter aus dem Kanton St. Gallen wurde Anfang Oktober per Strafbefehl verurteilt. Der Mann hält zusammen mit seiner Frau eine dreijährige «Olde English Bulldogge». Der Hund ist bereits mehrfach aktenkundig. 2020 entwich der Rüde aus dem Garten und griff einen vorbeilaufenden Hund an. 2021 griff die dreijährige Bulldogge erneut einen Hund an und biss laut Strafbefehl der Halterin des anderen Hundes in die Hand, als diese versuchte, die beiden Hunde zu trennen.

Im März 2022 trug eine Briefträgerin am späten Morgen die Post aus. Beim Haus des 32-jährigen St. Gallers schaute sie sich zuerst um, ob die Bulldogge im Garten war. «Dies tat sie, da der Hund sie bereits mehrfach bellend auf der Strasse verfolgt hatte und an ihr hochgesprungen war», so die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl.

Hund versteckte sich im Gebüsch

Als die Briefträgerin den Hund nirgends sehen konnte, lehnte sie sich über das Gartentor und warf die Post in den auf dem Grundstück stehenden Briefkasten. Währenddessen sprang die dreijährige Bulldogge aus dem Gebüsch und biss die Frau in den rechten Oberarm. Der 32-jährige Halter des Tiers war zu dieser Zeit im Haus und eilte heraus, als er die Briefträgerin rufen hörte. Er zog den bellenden Hund am Halsband weg.

Die Frau liess sich am gleichen Tag des Vorfalls ärztlich versorgen. Im Bereich des rechten Oberarms zeigte sich eine Schwellung und ein sich bildender Bluterguss. Gemäss Strafbefehl handelte es sich jedoch gesetzlich gesehen nicht um Körperverletzung, da die entstandenen Beeinträchtigungen in ihrer Schwere keine Körperverletzung darstellen.

Vorfall wäre vermeidbar gewesen

Der Hundehalter hatte Kenntnisse von den früheren Vorfällen mit seiner Bulldogge. «Demzufolge war es für ihn voraussehbar, dass es zu einer Gefährdung von Personen kommen könnte, wenn sich der Hund unbeaufsichtigt und ohne weitere Sicherheitsmassnahmen im Garten befand», so die Staatsanwaltschaft.

Insbesondere die Gefährdung der Briefträgerin sei für ihn vorhersehbar gewesen, da er seinen Hund bereits zuvor von der Frau hatte abbringen müssen. «Der Vorfall und die Gefährdung wären zudem vermeidbar gewesen, hätte der Beschuldigte seinen Hund beaufsichtigt oder einen Zugang zum Briefkasten ausserhalb des Gartens ermöglicht», heisst es weiter.

Mit 300 Franken Busse bestraft

Der Mann wurde von der St. Galler Staatsanwaltschaft der fahrlässigen Widerhandlung gegen das kantonale Hundegesetz für schuldig befunden. Der 32-Jährige wird zu einer Busse von 300 Franken verurteilt. Ebenfalls fallen ihm 400 Franken für Gebühren und besondere Auslagen zur Last. Bei einer Nichtbezahlung der Busse droht dem St. Galler eine Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen.

Gegen den Strafbefehl kann Einspruch erhoben werden.

