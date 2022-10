Ukraine nach USA: Agnessa (10) musste bei Flucht geliebte Katze zurücklassen – jetzt sind sie wieder vereint

Agnessa hatte nach der Flucht Mühe, sich in San Francisco einzuleben, da sie ihre Katze so sehr vermisste.

Die Familie floh erst nach Rumänien und schliesslich in die Nähe von San Francisco. Auf dem Flug in die USA lernte die Familie die Flugbegleiterin Dee Harnish kennen. «Ich habe Deutschland einmal verlassen und weiss, wie es ist, in ein anderes Land zu gehen und niemanden oder nichts zu kennen, und ich fühlte mich einfach mit ihr verbunden.»

Mit dem Motorrad von Odessa über die moldawische Grenze

Harnish setzte sich in Kontakt mit einer anderen Flugbegleiterin und sie schmiedeten einen Plan, die Katze zu Agnessa zu bringen. Für sie war klar, dass es am schwierigsten sein wird, die Katze aus der Ukraine herauszubringen. Bezhenars Schwager, der sich nach der Flucht der Familie um Arsenii kümmerte, erledigte diesen Teil und brachte sie mit seinem Motorrad nach Moldawien.

Dort übergab er die Katze an einen Taxifahrer, der sie zu einer Flüchtlingsfamilie in Rumänien brachte. Arsenii blieb einen Monat bei der Familie, während seine weitere Reise geplant wurde. Die Tierretterin Mimi Kate machte gerade in Griechenland Ferien, als sie von der Katze erfuhr. Sie verkürzte ihre Ferien und reiste nach Rumänien. Schliesslich nahm sie Arsenii zurück nach Athen, von da nach Montreal und dann zu ihrem Zuhause in Seattle.