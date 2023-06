Frisuren mit Pony: Das hat McDonald’s mit dieser Trendfrisur zu tun

Was braucht ein Haartrend, um überall Aufsehen zu erregen ? Komplizierte Schnitte? Aufregende Farben? Weder noch, es ist vor allem der Name, der das Interesse treibt. Und zugegeben, bei den neuen McDonald’s Bangs verwundert die mediale Aufmerksamkeit kaum. Dabei geht es nicht etwa um einen besonders fettigen Haaransatz . Den Namen verdankt die Frisur ihren langen Stirnfransen – also den Bangs –, die geschwungen sind wie das weltbekannte, goldige M-Logo der Fast-Food-Kette.

Was kommt dir bei McDonald’s Bangs in den Sinn?

Wer hats erfunden?

So bekommst du es auch hin

In die feuchten Haare schiebt sie mit ihren Händen die richtige Form und klemmt dann alles an Ort und Stelle fest. Dann nur noch die Haare trocknen lassen und voilà, der Bogen sitzt.

Mit Hitze gehts auch

Natürlich funktionieren auch eine Rundbürste oder ein Haartrockner und Wickler: Statt nach aussen rollst du dazu die zwei Frontpartien deiner Haare nach innen ein (also in Richtung Stirn) und gehst mit Wickler oder Bürste bis direkt an den Haaransatz. Nachdem ausreichend Volumen am Ansatz vorhanden ist, kannst du die Enden zusätzlich nach aussen föhnen.