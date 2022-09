Entlassung mit 55: AHV-Reform – wo sollen Alte jetzt arbeiten?

Im August lag die Arbeitslosenquote bei den Menschen zwischen 60 und 64 Jahren laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bei drei Prozent, in der Alterskategorie 55 bis 59 aber nur bei 1,8 Prozent. In beiden Altersklassen waren etwas mehr als 9000 Menschen beim RAV angemeldet. Tatsächlich dürften es aber etwa 20 Prozent mehr Arbeitslose sein, schätzt Rafael Lalive von der Universität Lausanne. Denn manche tauchten nicht in der Statistik auf, weil sie nach zwei Jahren beim RAV ausgesteuert seien oder weil sie sich gar nicht erst arbeitslos gemeldet hätten. «Die ältere Generation hat eher Hemmungen, Sozialleistungen zu beanspruchen», so Lalive. Fürs RAV sei die Wiedereingliederung der älteren Stellensuchenden zentral, heisst es auf Anfrage beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich. Es gebe aber wenig altersspezifische Angebote.