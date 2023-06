AHV-Renten sollen künftig nicht mehr besteuert werden

«Die AHV ist heute aber so tief, dass sie die Existenz vieler Menschen nicht mehr sichert», sagt SP-Frau Sarah Wyss.

SVP-Nationalrat Erich Hess will die Besteuerung auf AHV-Renten mit seiner parlamentarischen Initiative abschaffen.

Erich Hess (SVP) will damit vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten, sagt er.

Rentnerinnen und Rentner ärgern sich wohl des Öfteren über die Steuerrechnung. Denn die AHV-Rente wird vollumfänglich als Einkommen versteuert. Das soll sich ändern. Eine Initiative von SVP-Nationalrat Erich Hess für die Abschaffung der Steuern geniesst Unterstützung von Exponenten der Grünen, der Mitte, der SP und der FDP. Deshalb hat sie reelle Chancen. Wir sagen dir, was du dazu wissen musst.

Aus diesen Gründen musst du die AHV-Rente heute versteuern

Stand heute wird die AHV-Rente voll als Einkommen besteuert. Die Eidgenössische Steuerverwaltung argumentiert, dass die Rente die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhe. Diese sei Ersatz für das Erwerbseinkommen und müsse deshalb besteuert werden, so ein Sprecher. Er verweist darauf, dass die Beiträge an die AHV während der Berufstätigkeit von den Steuern abgezogen werden können. So würden diese nach der Pensionierung «im Sinne einer nachgelagerten Besteuerung zu Recht besteuert.»