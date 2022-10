Schweiz: Nächstes Jahr gibts mehr AHV und IV – Renten steigen um 2,5 Prozent

Der Bundesrat prüft alle zwei Jahre, ob eine Anpassung der AHV- und IV-Renten an die Preis- und Lohnentwicklung vorgenommen werden soll.

Wie der Bund am Mittwoch mitteilt, steigen die AHV- und IV-Renten von 1195 Franken auf 1225 pro Monat und die Maximalrente von 2390 Franken auf 2450 Franken (Beiträge bei voller Beitragsdauer). Die Mindestbeiträge der Selbstständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO werden auf 514 Franken pro Jahr erhöht, der Mindestbeitrag für die freiwillige AHV/IV auf 980 Franken, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Auswirkungen auf die obligatorische berufliche Vorsorge

Die Erhöhung der Renten führt zu Mehrkosten von rund 1,37 Milliarden Franken. Davon entfallen rund 1,2 Milliarden Franken auf die AHV. Etwa ein Viertel davon (245 Millionen Franken) trägt der Bund. Die IV trägt Mehrausgaben von 155 Millionen Franken. Der Bund werde dadurch nicht zusätzlich belastet, da der Bundesbeitrag an die IV nicht als Anteil an den IV-Ausgaben definiert sei, heisst es in der Medienmitteilung.