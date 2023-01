Tiktok: AI-Manga lässt Personen erscheinen, wo keine sind

Teilweise interpretiert die Technik aber Menschen, die in Realität nicht da sind.

Er wandelt Fotos in Anime-Zeichnungen um.

«AI-Manga» hat eigentlich ein ganz einfaches Konzept: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verwandelt er Fotos in Zeichnungen im japanischen Anime-Stil. Bereits über zwei Millionen Mal haben Tiktok-Nutzer aus aller Welt den Filter für ihre Videos verwendet. Der Hashtag #aimanga ist im Trend und hat bereits über 4,5 Milliarden Aufrufe. Gerade bei Selfies oder bei Bildern, auf denen man Personen sieht, funktioniert der Filter gut.

Doch manchmal funktioniert die Technik hinter dem AI-Manga-Filter nicht so, wie sie sollte. Teilweise erscheinen auf den Bildern nämlich Personen, die in der Realität gar nicht da sind. Da stellt sich die Frage, wieso die künstliche Intelligenz hinter dem Filter denkt, dass auf dem Foto eine Person ist.

Sicht in eine «andere Dimension»

Nicht nur Videos, die den Filter als Stilmittel verwenden, gehen auf Tiktok viral. Sondern auch jene, die das Phänomen hinter den aus dem Nichts erscheinenden Personen hinterfragen. Da heisst es schnell, es handle sich um Geister. Denn der Filter öffne ein Tor in eine andere Dimension, in der wir sie sehen können, denken einige Nutzer auf Tiktok. Der Nutzer @joe.drummer.boy geht noch einen Schritt weiter. Er erzählt davon, wie Personen davon berichten, durch den Filter ihre verstorbenen Kinder oder Haustiere gesehen zu haben. Einige Personen gehen sogar so weit, dass sie mit dem Filter auf Geisterjagd gehen.