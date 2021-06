Nach Interview - Ai Weiwei droht wegen Nazi-Vergleich Anzeige

Der Nazi-Vergleich von Ai Weiwei könnte ein Nachspiel haben: Im Interview mit 20 Minuten sagte der chinesische Dissident und Künstler, die Schweiz solle sich dafür schämen, Burkas und Minarette verboten zu haben: «Das ist genauso beschämend, wie es Konzentrationslager sind.» Nachdem diese Aussagen bereits in der Politik für Diskussionen gesorgt hatte n, will eine Privatperson nun Strafanzeige gegen Ai Weiwei einreichen.

Es handelt sich um Oberst ausser Dienst und FDP-Mitglied Roger E. Schärer. Für den international tätigen Berater sind die Aussagen des chinesischen Künstlers eine unsägliche Provokation: «Es darf nicht sein, dass Ai Weiwei die Schweiz so diffamiert, obwohl sie ihm gegenüber so viel Gastfreundschaft entgegenbrachte.» Schärer erinnert etwa an die Ausstellungen, die der Künstler in der Schweiz zeigte: «Er findet hier alle Freiheit, die ihm in China verwehrt worden war.»