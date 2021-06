Reaktionen auf Schweizer Attacke - «Ai Weiwei kennt die Geschichte offensichtlich nicht»

Eine Reihe von Ausstellungen des chinesischen Regimekritikers Ai Weiwei gingen in der Schweiz über die Bühne. 2017 war er in Lausanne zu Gast.

Das System in seiner Heimat bezeichnet der Künstler als autoritär, in dem es keinen Schutz der Menschenrechte, der Arbeitsrechte oder ein unabhängiges Justizsystem gebe.

Eine Reihe von Ausstellungen des chinesischen Regimekritikers Ai Weiwei gingen in der Schweiz über die Bühne. 2004 hatte der umstrittene Künstler in der Kunsthalle Bern die Gelegenheit, sein Schaffen erstmals in einer Institution zu präsentieren, was seine Karriere ins Rollen brachte.