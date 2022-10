OLMA: «Aifach gspunna!» – Bündner knacken Weltrekord mit weltlängstem Capuns 

An der OLMA-Messe in St. Gallen wurde ein 17 Meter langer Capuns präsentiert.

Capuns ist ein traditionelles Gericht des Kantons Graubünden. Er ist Gastkanton an der diesjährigen Messe.

Das Gericht wurde seit Mitte der Woche vorproduziert und anschliessend in einer dreistündigen Fahrt mit dem Traktor vom Kanton Graubünden in den Kanton St. Gallen gefahren.

Am Samstag wurde anlässlich des OLMA-Umzuges der weltweit längste Capuns präsentiert.

Der Kanton Graubünden ist an der OLMA 2022 in St. Gallen Gastkanton.

Der traditionelle Bündner Leckerbissen wurde am Morgen während des OLMA-Umzug s durch St. Gallen präsentiert, teilt der Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung mit. Zwar sei im Guinness Buch der Rekorde kein entsprechender Weltrekord eingetragen, allerdings existiere ein inoffizieller Rekord. Dieser wurde im Jahr 2018 aufgestellt. Der damals kreierte Capuns mass 16,44 Meter.

Der Capuns wurde seit Mitte Woche in Jenaz vorproduziert und am Morgen der Präsentation fertiggewickelt. Die Beteiligten mussten dazu früh aufstehen: Fertiggewickelt wurde der Capuns nämlich um drei Uhr morgens und um fünf Uhr wurde er für die Präsentation von einem Traktor abgeholt.

Nur Bündner Zutaten verwendet

Die Festbesucherinnen und -besucher scheinen ebenfalls Freude an dem Weltrekord gehabt zu haben. Die Produzentinnen und Produzenten verteilten insgesamt 1000 Stücke unter ihnen. So war der gigantische Capuns auch nur zu Beginn des Umzugs in voller Länge zu sehen.