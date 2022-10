Todesflug Rio-Paris : Air France und Airbus vor Gericht – Black Box zeichnete Panik vor Absturz auf

«Die Hinterbliebenen wollen, dass die beiden Unternehmen verurteilt werden», sagt der Anwalt Louis Caillez, der mehrere Angehörige der insgesamt 28 deutschen Opfer vertritt. Ein erstes Verfahren war 2019 eingestellt worden. Es handelt sich um den schwersten Unfall in der Geschichte der französischen Fluggesellschaft. Die Maschine vom Typ A330-203 war in der Nähe des Äquators mitten in der Nacht über dem Atlantik abgestürzt. Dabei waren alle 216 Passagiere und die zwölfköpfige Crew ums Leben gekommen. Das Flugzeugwrack und die Flugschreiber wurden erst zwei Jahre später gefunden.

Maschine stürzte wie ein Stein ins Meer

Aus den Flugdaten geht hervor, dass kurz vor einer Unwetterzone die Geschwindigkeitssensoren vereisten und der Autopilot sich ausschaltete. Der Flugcomputer zeigte fälschlich an, dass das Flugzeug sich im Sinkflug befand. Der Co-Pilot steuerte die Maschine so steil nach oben, dass es schliesslich zu einem Strömungsabriss kam und die Maschine wie ein Stein ins Meer stürzte.

Dramatische letzte Minuten im Cockpit

Eine knappe halbe Stunde später verabschiedet sich der Pilot zu seiner Ruhepause. «Ok, ich verschwinde», sagt er. Einer der beiden Kopiloten übernimmt die Steuerung. Das Flugzeug steuert in Turbulenzen hinein. «Wir sagen denen hinten (in der Kabine) besser mal Bescheid», sagt der Kopilot um 04.06 Uhr. «Zieh mal ein bisschen nach links», sagt der andere.

«Wir verstehen nichts mehr. Wir haben alles versucht.»

«Los, zieh weiter hoch.» – «Wir knallen runter. Das gibt’s doch nicht. Was ist los?" Zu dem Zeitpunkt befindet sich die Maschine nahezu im freien Fall. Der Kopilot hatte sie so steil nach oben gezogen, dass es zum Strömungsabriss gekommen war.

Beide Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück

«Es gab vor dem Unglück mehrere ähnliche Zwischenfälle (mit den Geschwindigkeitssensoren), aber daraus waren keine Konsequenzen gezogen worden», sagt der Anwalt Caillez. Er will in dem Prozess damit argumentieren, dass die Piloten nicht ausreichend informiert und geschult worden waren. Seine Mandanten seien froh, dass es endlich zum Prozess komme. «Es wird eine Debatte über die Fehler von Airbus und Air France geben», sagte er.

Es war bekannt, dass die von Air France verwendeten Messgeräte anfällig waren. Die Fluggesellschaft hatte kurz vor dem Absturz begonnen, die sogenannten Pitot-Sonden auszutauschen – allerdings nicht an der Maschine, die von Rio de Janeiro nach Paris fliegen sollte. In dem Prozess haben sich 476 Nebenkläger gemeldet. Die Gerichtsverhandlung beginnt am Montag und soll bis zum 8. Dezember dauern. Im Fall einer Verurteilung müssen die Unternehmen mit Geldstrafen in Höhe von 225’000 Euro rechnen.