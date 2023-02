Paris : Air India kauft 250 Airbus- und 220 Boeing-Flugzeuge

Die Milliardendeals lösen in Europa wie in den USA grosse Freude aus. Biden sieht damit Arbeitsplätze im eigenen Land gesichert.

Die Bestellung in der Höhe von 31,4 Milliarden Franken schaffe über eine Million Arbeitsplätze, so Biden.

Die indische Fluggesellschaft Air India hat bei Airbus 250 und beim US-Hersteller Boeing 220 Passagierflugzeuge bestellt. Der Grossauftrag für den europäischen Hersteller umfasst 40 A350 für Langstrecken und 210 A320neo für kurze und mittlere Distanzen, teilte der Vorsitzende des Air India besitzenden Konzerns Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, in einer Videokonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem indischen Premierminister Narendra Modi am Dienstag mit.

Bestellung schaffte über eine Million Arbeitsplätze

US-Präsident Joe Biden kommentierte erfreut die Bestellung bei Boeing , die mit einem Volumen von 34 Milliarden Dollar (31,4 Milliarden Franken) die drittgrösste in der Firmengeschichte des US-Unternehmens ist. Das unterstütze «über eine Million Arbeitsplätze in 44 Staaten, und für viele der Jobs werde kein College-Abschluss für die Ausführung benötigt», erklärte Biden und lobte die Stärke der amerikanisch-indischen Wirtschaftspartnerschaft.

In Europa war man nicht weniger erfreut. «Heute ist ein historischer Moment für Indien, Air India und Airbus», kommentierte der Airbus-Vorstandsvorsitzende Guillaume Faury. Der Umfang der Bestellung «demonstriert den Appetit auf Wachstum in der indischen Luftfahrtindustrie – es ist die am schnellsten wachsende in der Welt.»