Am Wochenende gerieten im Kanton Wallis zahlreiche Berggänger in Not. Mehrere Personen mussten aus Gletscherspalten gerettet werden. Eine Frau stürzte über einen Abhang in einen Bach.

Saas-Fee VS : Air Zermatt muss Alpinisten aus Gletscherspalten befreien

1 / 1 Mehrmals musste Air Zermatt am Wochenende Menschen aus Gletschspalten retten. Air Zermatt

Darum gehts Zahlreiche Bergängerinnen und Berggänger mussten am Wochenende gerettet werden.

23 Mal flog Air Zermatt Einsätze. Meist für Skiunfälle.

Bei Saas-Fee mussten am Freitag und am Sonntag Personen aus Gletscherspalten gerettet werden.

Air Zermatt musste am vergangenen Wochenende 23 Mal ausrücken. Dies schreibt die Organisation am Montag in einer Medienmitteilung. Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um Skiunfälle, es mussten aber auch mehrere Personen aus Gletscherspalten gerettet werden.

So beispielsweise am Freitagnachmittag am Feejoch bei Saas-Fee, wo eine Crew mit Unterstützung von vier Rettungsspezialisten einen verletzten Alpinisten aus der Spalte befreien konnten. Der Mann wurde ins Spital von Visp geflogen.

Ebenfalls bei Saas-Fee musste Sonntagmittag ein Berggänger befreit werden. Der Mann war in der Nähe des Funparks rund fünf Meter in eine Gletscherspalte gestürzt. Drei Rettungsspezialisten flogen mit Air Zermatt vor Ort und bargen ihn aus der Spalte. Der Mann hatte Glück und blieb beim Unfall unverletzt.

Abgesehen von den Ski- und Gletscherspaltenunfällen geriet beim Bortelhorn südöstlich von Brig eine 40-Jährige in Not. Sie stürzte rund vier Meter einen Abhang hinunter und fiel in den Steinbach. Sie wurde unterkühlt ins Visper Spital geflogen.

Warnung vor Stürzen

Air Zermatt warnt eindringlich vor Skitouren abseits der gesicherten Gebiete. «Die Gefahr eines Sturzes in eine Gletscherspalte ist momentan immens, wenn man die markierten Pisten verlässt», heisst es in der Mitteilung. Man habe bereits Anfang März zusammen mit der Kantonspolizei vor der Gefahr von Gletscherspalten hingewiesen und zur besonderen Vorsicht gemahnt. «Aufgrund der Schneesituation ist dieser Hinweis noch immer aktuell», schreibt Air Zermatt.