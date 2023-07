Waldbrand Bitsch VS: Air Zermatt stört sich an Armee-Einsatz

Air Zermatt-Verwaltungsratspräsident Philipp Perren stört sich in einem E-Mail am Einsatz der Armee.

Beim Waldbrand in Bitsch VS stehen die Air Zermatt und Armee-Helikopter im Einsatz.

Zwei Super Pumas der Armee stehen in Bitsch VS im Einsatz – sehr zum Ärger der Air Zermatt. In einem E-Mail von Dienstagmittag, die dem «Walliser Bote» (Bezahlartikel) vorliegt, stört sich Verwaltungsratspräsident Philipp Perren am Armee-Einsatz, weil er seiner Ansicht nach gegen das Subsidiaritätsprinzip verstosse.

Laut dem Subsidiaritätsprinzip sollte die Armee erst zum Einsatz kommen, wenn die zivilen Helfer am Anschlag sind. Perren glaubt eher, dass die Behörden die Armee aufgeboten habe, «weil diese gratis ist».