Südkorea: Airbnb-Gäste verschwenden aus Rache Gas und Wasser

Einem Airbnb-Gastgeber in Südkorea drohen hohe Rechnungen, weil sich zwei Gäste an ihm rächen wollten.

Haus in Seoul für 25 Tag gemietet

Der Gastgeber – der nur mit seinem Nachnamen Lee bezeichnet werden möchte – gibt an, ihm seien 840’000 südkoreanische Won in Rechnung gestellt wurden, nachdem ein chinesisches Paar im März sein Haus in der Hauptstadt Seoul für 25 Tage gemietet hatte. Lee gab den Betrag, der ihm für die Buchung gezahlt wurde, nicht bekannt.

Die unangenehme Überraschung erlebte der Gastgeber erst, als ihn ein Gaszählerinspektor anrief, um ihn über ein mögliches Gasleck in seiner Wohnung zu informieren. Als Lee das Haus aufsuchte, fand er eine leere Wohnung vor, in der die Fenster offen standen und das Gas angelassen war, wie der «Independent» schreibt.

426 Franken für Gas, 113 für Wasser

Allein die Gasrechnung schlug mit 640’000 Won (etwa 426 Franken) zu Buche. Doch Lee ärgerte sich besonders über die Wasserrechnung in Höhe von 170’000 Won (circa 113 Franken), die laut dem Nachrichtensender SBS für den Verbrauch von etwa 120 Tonnen Wasser berechnet wurde. Die Seouler Wasserbehörde erklärt, diese Menge entspreche dem Verbrauch von acht Erwachsenen in zwei Monaten.

Paar erkundigte sich nach Überwachungskameras

Das Paar fragte Lee, ob es auf dem Grundstück Überwachungskameras gäbe, und erfuhr, dass es keine gäbe. Das Haus verfügte jedoch über eine Kamera am Eingang, welche die Ein- und Ausgänge der Gäste dokumentierte: Die Gäste waren nach dem Einchecken fünf Tage lang in der Wohnung geblieben, danach verliessen sie die Wohnung und kamen alle drei oder vier Tage vorbei.

Lee hat bereits versucht, Airbnb dazu zu bringen, die hohen Wasser- und Gasrechnungen zu übernehmen. Aber die Plattform gibt an, sie sei «nicht in der Lage, eine Ausnahme zu machen und bei der Entschädigung zu helfen». Das Aircover-Programm von Airbnb deckt Schäden an der Wohnung und am Eigentum der Gäste ab, nicht aber hohe Stromrechnungen.