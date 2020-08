Neue Regeln Airbnb verbietet Partys und begrenzt Gästezahl

In Unterkünften, die über Airbnb gebucht werden, herrscht ab sofort ein Partyverbot. Zudem dürfen nur noch 16 Personen in eine Wohnung.

Ausgelassen feiern in einer fremden Stadt: Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort sind Partys in allen Unterkünften, die über Airbnb gebucht werden, verboten. Zudem dürfen sich nur noch 16 Personen in einer Wohnung aufhalten, wie Airbnb mitteilt.