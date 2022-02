Krieg in der Ukraine : Airbnb will bis zu 100’000 Flüchtende kostenlos unterbringen

Auf Twitter kündigte der CEO Brian Chesky eine grossangelegte Unterstützungsaktion der Vermietungsplattform an. Die Aufenthalte sollen vom Konzern und mit Spendengeldern bezahlt werden.

Airbnb will nun 100’000 Flüchtende kostenlos unterbringen, wie CEO Brian Chesky am Montag auf Twitter schreibt.

Der Wohnungsvermittler Airbnb will bis zu 100’000 Flüchtenden aus der Ukraine zumindest vorübergehend eine kostenlose Unterkunft vermitteln. Die Finanzierung würden das Unternehmen und Spender für einen speziellen Hilfsfonds sowie die Wohnungsbesitzer selbst übernehmen, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. Airbnb-Chef Brian Chesky und weitere Manager hätten bereits Wohnungsanbieter in Polen, Ungarn, Rumänien und in Deutschland angeschrieben.