Wegen Passagierzahlen: Mit dem Airbus A340 nach Mallorca oder Malaga

Da aber in diesem Sommer die Passagierzahlen für europäische Feriendestinationen nicht abreissen, setzen viele Airlines ihre Airbus A340 ein.

Eigentlich ist man auf Ferienfliegern, die nicht nach Übersee gehen, eher kleinere Flugzeuge gewohnt: Ein «Stockwerk», zwei bis drei Reihen auf jeder Seite, das wars. Eine Businessclass gibt es nur in relativ abgespeckter Form, eine First Class meistens gar nicht. Eines dieser grossen Flugzeuge ist der Airbus A340 und dieser wird momentan von den Fluggesellschaften auf innereuropäischen Flügen genutzt, beispielsweise zu beliebten Feriendestinationen.

Denn trotz Spekulationen, dass die Nachfrage nach der Pandemie bald nachlassen könnte, verzeichnen Fluggesellschaften weiterhin Rekordzahlen. Auf beliebten Urlaubsstrecken ist die Nachfrage so hoch, dass Langstreckenflugzeuge auch auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt werden. Die grossen Jets von Lufthansa, Swiss und Co. sind regelmässig auf Mallorca zu sehen, aber auch andere Ziele in Spanien sind ähnlich beliebt.