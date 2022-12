Airbus A350-900: Was bietet das neue Flugzeug der Swiss?

2025 will die Swiss die Flugzeuge in Betrieb nehmen.

Die Swiss will ihre vier Airbus A340-300 bald in Rente schicken.

Die Swiss legt sich für ihre Langstreckenflotte fünf Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 zu. Die neuen Maschinen sollen laut der Airline ab 2025 in Betrieb gehen und die vier verbliebenen vierstrahligen Airbus A340-300 ablösen.

Aviatik-Profis erklären, was das für die Passagierinnen und Passagiere bedeutet.

Weniger Kerosinverbrauch

Der Luftfahrtexperte werde die Vierstrahler aber vermissen, wie er sagt. «Sie sehen kraftvoll aus und stehen sinnbildlich für das Reisen in ferne Länder», so Schellenberg.

Mehr Ruhe beim Fliegen

Die Swiss verspricht eine hochmoderne und innovative Kabine. Über die Kabinenzusammenstellung hat die Airline allerdings noch nichts gesagt. Details will sie in den nächsten Monaten präsentieren, wie es auf Anfrage heisst. Passagiere und Passagierinnen können sich laut Agius auf jeden Fall auf eine merklich bessere Kabinenruhe freuen. «Der A350 ist im Reiseflug sehr leise in der Kabine», sagt der Experte zu 20 Minuten.