Todesflug Rio-Paris : Airbus und Air France sollen vor Gericht

Vor rund zwölf Jahren stürzte ein Airbus der Fluggesellschaft Air France bei einem Flug von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik. Bei dem Absturz kamen 228 Menschen ums Leben.

Rund zwölf Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine mit 228 Toten sollen der Flugzeugbauer Airbus und die Fluggesellschaft Air France auf die Anklagebank. Das Pariser Berufungsgericht ordnete am Mittwoch einen Prozess wegen fahrlässiger Tötung an, wie das Gericht der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigte. Dieser Entscheidung waren jahrelange Rechtsstreitigkeiten vorausgegangen – Ermittlungsrichter hatten den Fall 2019 eigentlich abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft war aber gegen diese Entscheidung in Berufung gegangen. Der Opferverband «Entraide & Solidarité AF447» sagte der DPA, die Entscheidung zum Prozess sei ein erster Sieg.