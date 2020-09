Airbus will 2035 ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb in Betrieb nehmen. Der Hersteller zeigte drei Designentwürfe:

Airbus will in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. «Unser Ehrgeiz ist es, eine solche Maschine 2035 in Betrieb zu nehmen», sagte Konzernchef Guillaume Faury der Tageszeitung «Le Parisien – Aujourd’hui en France» vom Montag.