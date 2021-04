Ihren Flug am 16. April konnten Brenda und ihre Tochter wahrnehmen.

Brenda (re.) besuchte ihre Schwester Caty (li.) in der Schweiz. Aufgrund der Pandemie fielen ihre Rückflüge immer wieder aus.

Brenda (38) besuchte mit ihrer Tochter (9) im November ihre Familie in der Schweiz.

Sie musste sich entblössen, sich einer Leibesvisitation unterziehen, ihre Fingerabdrücke abgeben: Nun droht Brenda (38) gar ein mehrjähriger Landesverweis. Ihr Vergehen: Ende November besuchte sie mit ihrer neunjährigen Tochter von Brasilien aus ihre in der Schweiz lebende Schwester Caty (28) und ihre Mutter. Als sie im Februar – noch vor Ablauf ihres Touristenvisums – zurück nach Rio de Janeiro reisen wollte, cancelte ihre Fluggesellschaft einen gebuchten Flug nach dem anderen.

Wie Marisa Ferreira, Mediensprecherin von TAP Air Portugal, auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt, hat die portugiesische Regierung seit Februar 2021 aufgrund der Covid-19-Situation alle Flüge zwischen Brasilien und Portugal ausgesetzt. «Meine Schwester strandete also unverschuldet in der Schweiz», sagt Caty. Mehrmals sei ihnen von der Gemeinde bestätigt worden, dass es – solange Brenda weiterhin Anstrengungen unternimmt, zurück zu reisen – keine Probleme mit dem abgelaufenen Visum gebe.

Als die Schwestern schliesslich am Mittwoch beim Migrationsamt Zürich vorstellig wurden, um weitere Informationen zu erhalten, reagierte dieses unwirsch: «Die Dame am Schalter sagte uns, dass sie meine Schwester jetzt verhaften lassen muss, da sie sich illegal in der Schweiz aufhalte», sagt Caty. «Auch mich hat sie gleich verdächtigt und überprüfen lassen.»