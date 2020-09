«Für viele ist Fliegen ein Traum»

Luftfahrtexperte Cord Schellenberg erinnern die Flüge nach nirgends an Kreuzfahrten. Viele Anbieter haben in der Krise begonnen, Reisen anzubieten, während derer man sich die ganze Zeit auf dem Schiff befindet. Zweck der Reise ist es also, auf dem Schiff zu sein. Ähnlich werde in Asien das Fliegen an sich teils als Selbstzweck angesehen, so Schellenberg: «Für viele Menschen ist und bleibt Fliegen ein Traum.» Für europäische Konsumenten müsse der Flug hingegen einem weiteren Zweck dienen – sei es die Reise an einen anderen Ort, der Flug mit einer historischen Maschine oder ein Rundflug mit besonderen Sehenswürdigkeiten.