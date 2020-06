Tourismus

«Airlines canceln Flüge, wenn die Leute nicht buchen»

Ab dem 15. Juni werden die Grenzen innerhalb der EU geöffnet. Auch die Airlines weiten den Flugbetrieb aus. Fluggäste müssen trotzdem weiterhin mit gestrichenen Flügen rechnen.

Und das, obwohl Reisen in EU und Efta-Länder ab dem 15. Juni wieder möglich sein sollten.

Das Ziel der Reise: Athen in Griechenland. Doch die Swiss strich den ersten Flug und eine Mitarbeiterin kündigte an, dass auch der neue Flug zu 90 Prozent gestrichen werde.

Micael Fleischmann (30) aus Zürich plante, am 19. Juni mit 9 Kollegen für einen Segeltörn nach Athen zu reisen. «Lange sah es gut aus – schliesslich hatte die griechische Regierung angekündigt, ab dem 15. Juni Flüge nach Athen und Thessaloniki wieder zuzulassen.» Da auch die Schweiz beabsichtige, am 15. Juni die Grenze zu allen EU und Efta-Staaten zu öffnen, hätten sich alle aus der Gruppe gefreut, sagt Fleischmann. «Doch die Swiss hat unseren Flug gecancelt und eine Mitarbeiterin kündigte uns bereits an, dass auch der neue, umgebuchte Flug zu 90 Prozent gestrichen wird.»