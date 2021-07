Neue Herausforderungen nach Corona - Airlines machen eingerostete Piloten und Insekten zu schaffen

Pilotinnen und Piloten müssen nach der langen Zeit am Boden wieder in den Flugsimulator, für die Flugzeuge brauchts den Kammerjäger. So gehts mit der Flugbranche nach Corona weiter.

1 / 8 Es geht wieder aufwärts mit der Luftfahrtbranche. Doch sie steht nach Corona vor neuen Herausforderungen. Getty Images Die Piloten sind eingerostet. Viele müssen nun wieder ins Training. Getty Images Gerade in kleineren Flugzeugen oder Helikoptern droht ein Risikoanstieg durch ungelernte Pilotinnen und Piloten. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Nach Corona stehen die Airlines vor neuen Herausforderungen.

Sie müssen den Betrieb wieder hochfahren.

Jetzt schicken sie ihre Pilotinnen und Piloten wieder in die Schule.

Langsam geht es wieder aufwärts für die gebeutelte Luftfahrtbranche. Die Reiseveranstalter freuen sich über einen Buchungs-Boom in den Sommerferien. Doch die Nachwirkungen der Corona-Krise stellen die Airlines und Flughafenbetreiber vor neue Herausforderungen.

Ein neuer Bericht des Luftfahrtversicherers Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zeigt einige der besonderen Probleme bei der Wiederaufnahme der Flughäfen und Flugzeuge auf – von eingerosteten Piloten bis hin zu Insektenbefall. 20 Minuten zeigt die Wichtigsten.

Eingerostete Piloten

Anfang dieses Jahres meldeten Dutzende von Pilotinnen und Piloten Fehler wie mehrere Landeversuche an das Aviation Safety Reporting System der NASA. Als Grund gaben sie fehlende Flugpraxis durch die lange Zeit am Boden an. Die grossen Fluggesellschaften haben deshalb gezielte Trainingsprogramme für Pilotinnen und Piloten entwickelt, die wieder in den Dienst zurückkehren. Bei kleineren Freizeitflugzeugen oder Helikoptern in Tourismus-Destinationen sieht der Allianz-Bericht aber einen möglichen Risikoanstieg – insbesondere bei einem Zustrom neuer unerfahrener Pilotinnen und Piloten. Denn nach Corona droht ein Pilotinnen- und Pilotenmangel, weltweit werden in den kommenden zehn Jahren mehr als eine Viertelmillion Pilotinnen und Piloten benötigt.

Gefahren beim Parken

In der Corona-Krise ruhte der grösste Teil der weltweiten Airline-Flotte am Boden. Den Airlines entstanden dadurch hohe Kosten. Nicht nur für Lagerung und Wartung, sondern auch durch Schäden wie im Mai in Texas, als golfballgrosse Hagelkörner mehrere geparkte Boeing 737 Max 8 beschädigten. Zudem gab es während der ersten Flüge nach der Krise eine Reihe von Vorfällen mit unzuverlässigen Bordinstrumenten was zum Startabbruch führte. Oft lag das Problem bei unentdeckten Insektennestern in den Messrohren.

Wut in der Luft

Die Passagiere bekommen deutlich mehr Wutausbrüche seit Corona. In den USA gibt es im Schnitt pro Jahr etwa 150 Störvorfälle mit Passagieren im Flugzeug. Doch im ersten Halbjahr 2021 waren es bereits über 3000 – die meisten davon betrafen Passagiere, die sich weigerten, eine Maske zu tragen. Nachdem einer Flugbegleiterin zuletzt die Zähne ausgeschlagen wurden, reagierten US-Airlines mit einem Alkoholverbot an Bord.

Kleinere Flugzeuge

Die Pandemie hat einen Generationswechsel zu kleineren Flugzeugen beschleunigt, da in Zukunft weniger Passagiere in den Flugzeugen erwartet werden. Eine Reihe von Fluggesellschaften hat deshalb bereits im vergangenen Jahr ihre Flotten verkleinert oder Flugzeuge ausgemustert. «Flugzeuge der neueren Generation bringen Vorteile bei der Sicherheit und Effizienz», sagt Till Kürschner, Schaden-Chef der AGCS für die Luftfahrtversicherung in Zentral- und Osteuropa.

90 Prozent weniger Passagiere In der Corona-Krise brach der Luftverkehr ein. Im April 2020 standen zwei Drittel der weltweiten kommerziellen Luftfahrtflotte still; der Passagierverkehr ging im Vergleich zum Vorjahr um 90 Prozent zurück. Andere Bereiche haben sich positiver entwickelt, vor allem der Luftfrachtverkehr. Im April 2021 meldete etwa der asiatisch-pazifische Raum den besten Monat für internationale Luftfracht seit Beginn der

Pandemie. Dieses Wachstum ist zurückzuführen auf verbesserte Geschäftsaussichten, Wachstum des

E-Commerce sowie die Überlastung der Seehäfen und Containerschifffahrt.