Fliegen wird teurer - Airlines warnen vor höheren Ticketpreisen wegen EU-Klimapaket

Nachhaltiger fliegen

Die weltweite Kapazität an nachhaltigem Kraftstoff reicht bisher laut Expertinnen und Experten erst für weniger als 0,1 Prozent des aktuellen Verbrauchs. Deshalb muss die Branche noch grosse Investitionen in Produktionsanlagen und Infrastruktur tätigen. Sie forscht aber auch an weiteren umweltfreundlichen Alternativen. Airbus will etwa Milliarden für die Entwicklung von Wasserstoff-Flugzeugen ausgeben. Auch Flieger mit Akku sind eine Variante, bislang allerdings nur auf kurzen Strecken.