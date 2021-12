Airpod explodiert im Ohr von 20-Jährigem – Untersuchung eingeleitet

Aufgeplatztes Gehäuse : Airpod explodiert im Ohr von 20-Jährigem

Apple und Amazon untersuchen derzeit einen Vorfall mit kabellosen Airpods Pro In-Ear-Kopfhörern. So soll bei einem jungen Mann in Berlin einer der Ohrstöpsel beim Musikhören im Ohr explodiert sein. Seitdem klagt der 20-Jährige über einen Tinnitus und ist in ärztlicher Behandlung.