Nach Trennung : Airtags in Handtasche und Auto – Mann (39) überwachte seine Ex auf Schritt und Tritt

Ein Mann aus dem Kanton Bern griff seine Frau tätlich an und versteckte Airtags in ihrer Handtasche und ihrem Auto. Dafür wurde er nun mittels Strafbefehl verurteilt.

Was ist passiert? Als der Mann aus dem Kanton Bern Anfang Januar 2022 nach Hause kam, traf er dort auf seine Frau, die gerade aus dem gemeinsamen Haushalt ausziehen wollte. Laut Strafbefehl wollte er sie umarmen, sie jedoch schubste ihn weg, worauf er «mit einer Hand zunächst ihr Gesicht an den Wangen ergriff und zudrückte, sie dann am Nacken packte und ihr ein Stoffkissen auf das Gesicht drückte». Die Frau habe in der Folge eine Hautunterblutung am Lippenband erlitten.