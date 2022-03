Autounfall – Ajax-Goalie André Onana will trotz Schock-Crash für Kamerun spielen

Ajax-Goalie André Onana befindet sich derzeit in Kamerun. Nach dem Aus mit den Niederländern im Achtelfinal der Champions League stehen für den 25-Jährigen zwei wichtige Länderspiele an. In der WM-Qualifikation geht es für Kamerun gegen Algerien.

Vor dem Spiel aber der Schock. Wie die «Sun» berichtet, war der Goalie in einen Unfall verwickelt. Bilder in den sozialen Medien zeigen zwei völlig demolierte Fahrzeuge und Trümmer am Boden. Das Glück von Onana: Er selbst soll sich nicht verletzt haben. Auch beim Insassen des zweiten Fahrzeugs soll es keine schlimme Verletzung gegeben haben. Am Freitag findet das Hinspiel gegen Algerien statt. Wohl mit Onana, der selber nach dem Unfall gesagt haben soll: «Mir geht es gut».