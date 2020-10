Rekordsieg in der Eredivisie : Ajax schreibt mit 13 Toren Geschichte

Der niederländische Meister feiert den höchsten Sieg, den es in der Liga je gegeben hat. Stürmer Lassina Traore erzielt dabei fünf Tore.

13:0 – was sich nach einem Resultat aus einer Amateurliga anhört, ist das neue Rekordresultat der niederländischen Liga. Ajax Amsterdam hat am Samstag bei VVV Venlo den höchsten Sieg in der Geschichte der Eredivisie gefeiert. Für das Team von Trainer Erik ten Hag erzielte der 19-jährige Lassina Traore allein fünf Treffer. Gegen die heillos überforderten Gastgeber führte Ajax schon zur Pause mit 4:0, ehe es dann nach dem Seitenwechsel endgültig zum Spiel für die Rekordbücher wurde. Die Rote Karte gegen Venlo-Innenverteidiger Christian Kum in der 51. Minute verstärkte Ajax’ Dominanz noch zusätzlich. Nach Angaben niederländischer Medien hatte Ajax im Mai 1972 beim 12:1 gegen Vitesse Arnheim den bislang höchsten Erfolg herausgeschossen.