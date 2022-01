Basel aktuell ohne Stürmer – Ajeti, Mateta oder gleich beide – wer wird Cabral-Nachfolger beim FCB?

Man sieht sich immer zweimal im Leben, eine Weisheit, die wohl auf keinen Schweizer Club so gut zutrifft wie den FC Basel. Alex Frei, Marco Streller, Benjamin Huggel oder auch der aktuelle FCB-Boss David Degen – die Liste ehemaliger Basler Spieler, die nach ihrem Auslandabenteuer einst nach Basel zurückkehrten, ist lang. Mit Valentin Stocker, Michael Lang und Fabian Frei befinden sich auch in der aktuellen Mannschaft drei FCB-Rückkehrer.

FCB braucht einen Knipser

Doch es gibt mehrere Punkte, die gegen Ajeti als Cabral-Ersatz sprechen. Mit seinen rund sechs Millionen Franken Ablöse, die Celtic 2020 an West Ham überwies, ist der Stürmer der drittteuerste Celtic-Transfer in den letzten zwölf Jahren. Entsprechend dürfte auch der Lohn von Ajeti ausfallen. «Wir haben unsere finanziellen Rahmenbedingungen», hatte FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann am Donnerstag im Hinblick auf die Verpflichtung eines neuen Stürmers klargestellt.

Trainer Vieira hat Gefallen gefunden

Das würde ein Leihgeschäft nach Basel theoretisch vereinfachen. Nur: Zuletzt hatte Palace-Trainer Patrick Vieira offenbar Gefallen an Mateta gefunden und setzte den 1,92-Meter-Mann fünf Mal in Folge ein. Ob der Premier-League-Club seinen Stürmer genau jetzt in die Schweiz ausleihen möchte? Der Lohn des ehemaligen U-21-Nationalspielers dürfte zudem nur schwer in die «finanziellen Rahmenbedingungen» des FCB passen. Die Stürmersuche könnte in Basel durchaus noch bis zum Ende des Transferfensters am 15. Februar andauern.