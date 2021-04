Kampf um den Aufstieg - Ajoie gewinnt verrückte Partie und steigt in die National League auf

Kloten startete dann auch wie die Feuerwehr ins Spiel. Bereits nach einer Minute und siebzehn Sekunden gingen die Flyers in Führung. Steiner zog von der blauen Linie ab und der Puck landete in den Maschen. Ajoie-Goalie Wolf machte dabei keine gute Figur. Traumstart für Kloten! Ajoie zeigt sich aber unbeeindruckt und dreht so richtig auf. Zuerst trifft Frossard mit einem satten Handgelenkschuss, danach ist Topscorer Devos zur Stelle und haut die Scheibe unter die Latte. Brisant dabei: Ajoie-Stürmer Devos soll bei einem Aufstieg Klotens nächste Saison zu den Flyers wechseln. Doppelschlag also innerhalb von zwei Minuten für Ajoie, Kloten wirkte völlig von der Rolle. Mit diesem Resultat ging es ins Mitteldrittel.

Im letzten Drittel passierte dann nicht mehr viel. Es schien, als ob beide Teams ihr Pulver in den ersten beiden Durchgängen bereits verschossen hätten. Somit ging es das erste Mal in dieser Final-Serie in die Verlängerung. Dort drückten vor allem die Flyers auf den Siegtreffer. Doch Ajoie erzielte den entscheidenden Treffer und gewinnt die Partie mit 5:4. Matchwinner ist ein alter Bekannter aus der National League. Matthias Joggi erzielte nach zwölf Minuten in der Verlängerung den Aufstiegstreffer. Was für ein Spektakel im Jura. Somit steigt Ajoie das dritte Mal in der Vereinsgeschichte in die National League auf.