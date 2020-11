«Rassismus ist keine Meinung» : Akanji wird rassistisch beleidigt – Dortmund reagiert

Der Schweizer Nationalspieler hat nach dem Spiel gegen Bayern verletzende Nachrichten erhalten. Sein Club stellt sich auf Twitter hinter den Verteidiger.

Kein Platz für Rassismus: Die Schweizer Nationalmannschaft steht für Toleranz. Video: SFV

Darum gehts • Manuel Akanji erhielt rassistische Nachrichten. • Der Verteidiger bekommt von seinem Verein BVB Unterstützung. • Auch die Nati stellt sicht hinter Akanji.

Vor zwei Wochen war es Breel Embolo. Der Schweizer Nationalspieler erhielt über Instagram ehrverletzende, klar rassistische Nachrichten. Embolo stellte den Verfasser gleich selbst an den Pranger, indem er die Worte postete. Nur eine Woche drauf traf es dann seinen Teamkollegen und guten Freund Manuel Akanji. Er hat ähnliche Nachrichten erhalten, das teilte sein Verein Borussia Dortmund mit.

Den genauen Wortlaut der Beleidigungen gab der Club nicht wider, er schrieb in einem Statement nur, dass sie nach dem Topspiel gegen Bayern München in Akanjis Instagram-Postfach auftauchten. Über dem offenen Brief an die Anhänger ist ein Bild zu sehen, die Dortmunder Spieler bilden da ein Herz, dazu die Überschrift: «Rassismus ist keine Meinung.»

Weiter schreibt der BVB, dass er auch in Zukunft nicht aufhören werde, es zu veröffentlichen, wenn ein Spieler wie Akanji solche Erfahrungen machen muss. Denn: «Dies ist für uns nicht nur ein weiterer Vorfall in diesen Tagen, in denen es national und international Anfeindungen gegen Fussballspieler unterschiedlichster Vereine und Ligen gibt. Die tatsächliche Zahl rassistischer Beleidigungen im Sport dürfte sogar noch deutlich höher sein, oftmals finden derlei Vorfälle aber keine Öffentlichkeit.»

Auch die Nati positioniert sich

Neben Dortmund stand auch die Schweizer Nationalmannschaft geschlossen gegen Rassismus ein. Am Abend des Spiels gegen Belgien (1:2) veröffentlichte der Verband über die sozialen Medien ein Video (siehe oben), in dem Vladimir Petkovic, Granit Xhaka und eben auch Embolo und Akanji zu Wort kamen. «Wir von der Schweizer Nationalmannschaft treten für Toleranz ein! Hassattacken gegen Ethnien, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung und jede andere Form von Diskriminierung haben in dieser Welt keinen Platz», schrieb Akanji dazu. Er selbst stand gegen Belgien nicht im Einsatz, seine Kollegen knieten aber vor dem Spiel nieder, um die Botschaft zu unterstreichen.