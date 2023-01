Weshalb brannte es bei der Fachhochschule Rapperswil?

Gegen Mittag kam es bei der Fachhochschule Ost in Rapperswil zu einem Brand.

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 11.30 Uhr, waren zwei Mitarbeiter der Ostschweizer Fachhochschule dabei, einen geladenen Akku in ein Raupenfahrzeug einzusetzen. Dabei geriet laut Kantonspolizei St. Gallen der Akku aus zurzeit unbekannten Gründen in Brand. Die beiden Mitarbeitenden lösten daraufhin den Feueralarm aus und verliessen den Raum. Sämtliche weiteren Personen im Gebäude konnten dieses selbstständig verlassen.