Aktenzeichen XY: Kam die Frau im Blumenrock aus der Schweiz?

Die Gesichtsrekonstruktion könnte den Durchbruch in den Ermittlungen bringen. Seit 26 Jahren rätseln die Ermittler, wer die Frau im Blumenrock ist, deren Leiche am 24. Juli 1997 in einem Waldgebiet bei Todtnau im Südschwarzwald gefunden wurde. Der Körper der etwa 20-jährigen jungen Frau war teilweise verbrannt. Alles deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Doch bis jetzt konnte die Identität der Frau nicht eruiert werden.