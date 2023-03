FC Luzern: Bernhard Alpstaeg reicht weitere Klagen ein

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass dem FC Luzern ein 3:0-Forfait-Sieg zugesprochen wird . Wenige Stunden später stand der FC Luzern erneut in den Schlagzeilen. Grund diesmal war Aktionär Bernhard Alpstaeg .

«Der Club ist aktuell führungslos»

Wigdorovits verlangte weiter einen externen Sachwalter, der in Luzern die Beschlüsse des Verwaltungsrats bezüglich der Aktienentmachtung von Alpstaeg für nichtig erkläre: «Der FC Luzern wird von einem angeblichen VR geführt – der Club ist aktuell führungslos.» Der Alpstaeg-Berater kritisierte das Defizit des FCL: «Sechs Millionen Franken Defizit häuften sich in den letzten beiden Jahren an.»

Streit ist schon lange Zeit im Gange

Es ist das nächste Kapitel in einem langen Streit, der seit Monaten zwischen Alpstaegs Stadion Luzern AG und der FCL Holding AG, die den Fussballbetrieb organisiert, tobt. Endgültig eskaliert war er im letzten Oktober mit einem «Blick»-Interview von Bernhard Alpstaeg, in dem er über den angedachten Rauswurf der FCL-Führung sprach. Der Club schoss daraufhin zurück und stellte sich hinter die Verantwortlichen.

Der Streit mündete in der GV der FCL Holding AG am 21. Dezember. An dieser wurde bekannt, dass der Verwaltungsrat Alpstaeg anzeigte, wodurch dieser – wie erwähnt – nur mit 27 Prozent seiner Aktienanteile abstimmen durfte. Gemäss dem Club ist der Kauf der 25 Prozent Anteile, welche Alpstaeg von Walter Stierli erworben hat, nicht ordnungsgemäss abgelaufen. Der Verwaltungsrat wurde wiedergewählt.

Alpstaeg reagierte seinerseits mit einer Klage. Vor wenigen Woche wurde dann bekannt, dass Alpstaeg den Club aus dem Stadion werfen will. Er sieht sich im Recht, weil er der Besitzer der Arena ist (er hält 60 Prozent der Aktien). So unterzeichnete er auch die Lizenz-Unterlagen Anfang März nicht, schrieb an die Liga. Der FCL-Verwaltungsrat präsentierte sich daraufhin fassungslos und enttäuscht. Am Dienstag scheiterte ausserdem eine Mediation zwischen den Streitparteien, der Stadt sowie der Swiss Football League.