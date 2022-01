Hongkong : Aktienhandel der hochverschuldeten Evergrande wird ausgesetzt

Hier baut Evergrande eine Cultural Tourism City. Ein gemischt genutztes Wohn-, Einzelhandels- und Unterhaltungsprojekt in Taicang in der Stadt Suzhou im Osten der chinesischen Provinz Jiangsu.

An der Börse in Hongkong ist der Handel mit Aktien des hochverschuldeten Immobilienriesen Evergrande am Montag erneut ausgesetzt worden. Evergrande teilte zunächst keine Gründe dafür mit, kündigte aber die Veröffentlichung von Informationen an. Der Handel mit Evergrande-Aktien war bereits im Oktober vorübergehend ausgesetzt worden.