Börse – Aktienkurse zeigen steil nach oben – SMI fast vier Prozent im Plus

Der Krieg in der Ukraine stürzte auch die Börsen in die Krise. Nun zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab.

1 / 2 Am Mittwoch können die Märkte erstmals wieder zulegen. AFP Die Aktienmärkte sind weiter unter Druck. REUTERS

Darum gehts Der Ukraine-Krieg belastet die Aktienmärkte.

Swiss Market Index (SMI)und Deutscher Aktienindex (DAX) befanden sich tagelang auf Talfahrt.

Am Mittwoch legen jedoch beide Märkte ordentlich zu.

Auch die Ölpreise konnten sich ein wenig erholen.

Seit Beginn der Ukraine-Krise befinden sich die Aktienmärkte im Sturzflug. Im März verloren die Märkte teils mehrere Prozentpunkte pro Tag. Doch am Mittwoch atmen die Börsen erstmals wieder auf. So notiert der SMI am Mittwoch nach Börsenschluss fast 4 Prozentpunkte im Plus, der DAX konnte sogar satte 7,9 Prozentpunkte zulegen.

Aussicht auf Friedensgespräche beruhigt die Märkte

Insbesondere die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland sind für die Erholung der Märkte verantwortlich. So treffen sich der ukrainische Aussenminister Kuleba und der russische Aussenminister Lawrow am Donnerstag zu Gesprächen in Antalya.

Dennoch bleiben die Märkte äusserst volatil. Trotz der Aufholjagd steht der SMI noch 11 Prozentpunkte unter dem Stand zu Jahresbeginn, der DAX steht sogar fast 14 Prozent unter dem Stand zum Jahreswechsel. Im Vergleich zum heutigen Tag vor einem Jahr konnte der SMI jedoch um 5 Prozent zulegen, der DAX befindet sich in diesem Vergleich um mehr als 4 Prozentpunkte im Minus.

Auch Ölpreise erholen sich

Für weitere Entspannung sorgte zudem ein spürbarer Rückgang der Ölpreise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 122,34 US-Dollar. Das waren 5,61 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4,76 Dollar auf 119,94 Dollar. Die Ölpreise entfernten sich so etwas von ihren am Montag erreichten mehrjährigen Höchstständen.