FC Luzern: Bernhard Alpstaeg mit Strafanzeige gegen Verwaltungsrat

Der Machtkampf an der Spitze des FC Luzern spitzt sich weiter zu. Im Dezember hatte der Verwaltungsrat Strafanzeige gegen Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg eingereicht. Nun schlägt dieser zurück: Der 77-Jährige reicht ebenfalls eine Strafanzeige sowie eine Zivilklage gegen die FCL Holding AG ein.

In einer Mitteilung lässt Alpstaeg nun verlauten, er habe den Verwaltungsrat vor zwei Wochen aufgefordert, «den rechtmässigen Zustand» wiederherzustellen und ihn wieder als Mehrheitsaktionär (52 Prozent) ins Aktienbuch der FCL Holding AG einzutragen. Diese Frist habe man verstreichen lassen und damit die Möglichkeit, den Konflikt im «Interesse des FC Luzern» zu beenden. Doch worum geht es im grossen Aktien-Streit in der Zentralschweiz überhaupt?

Das sagt der Verwaltungsrat

Das Aktienbuch der FCL Holding AG soll fälschlicherweise Bernhard Alpstaeg als Aktionär eines Aktienpakets von 25 Prozent ausgewiesen haben. Dies hat der FCL-VR vor der ordentlichen Generalversammlung am 21. Dezember korrigiert. Demnach würde Alpstaeg nur eine Beteiligung von 27 Prozent bleiben und er wäre nicht Mehrheitsaktionär.

Das sagt Bernhard Alpstaeg

Der Unternehmer gibt an, er habe seine gesamten 52 Prozent erst bei einer Kapitalerhöhung im Februar 2021 erworben. Zwar habe er 2015 ein 25-Prozent-Paket von Ex-FCL-Präsident Walter Stierli erworben, diese seien aber 2021 durch einen Kapitalschnitt vernichtet worden. Im Anschluss erfolgte der Erwerb der «neuen» Aktien.

Nun habe der Verwaltungsrat Alpstaeg also nicht jenes Aktienpaket aus dem Jahr 2015, sondern das 2021 rechtmässige erworbene in einer «Nacht-und-Nebelaktion weggenommen». Seine Strafanzeige richtet sich an die vier Verwaltungsräte Stefan Wolf, Josef Bieri, Ursula Engelberger-Koller und Laurent Prince.