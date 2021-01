Waffen sichergestellt : Aktion gegen Rechtsextreme – sechs junge Erwachsene festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch sechs junge Erwachsene festgenommen. Sie haben mutmasslich rechtsextremes Gedankengut weiterverbreitet.

Insgesamt sechs Personen wurden am Mittwochmorgen bei einer gezielten Aktion in den Kantonen Zürich und Luzern festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Aktion richtete sich gegen Personen, die mutmasslich rechtsextremes Gedankengut weiterverbreitet haben.